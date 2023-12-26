أخبار اليمن : الرويشان يؤكد جهوزية القوات المسلحة اليمنية لأي تطورات

الرويشان يؤكد جهوزية القوات المسلحة اليمنية لأي تطوراتأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، جهوزية القوات المسلحة اليمنية لأي تطورات في البحر الأحمر أو غيره وأن لها اليد الطولى أمام أي تحدي أو تهديد.

وقال الرويشان خلال حضوره اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بصنعاء للجنة الوطنية لمناصرة الأقصى وممثلي الاحزاب والمكونات السياسية، أن الموقف اليمني المناصر لغزة مستمر ولن يثنيه أي تهديد كونه ينطلق من رؤية إيمانية ووطنية وقومية وأخلاقية، وأن التحالف الذي أعلنته أمريكا في البحر الأحمر ولد ميت بعد انسحاب عدد من الدول فور اعلانه، محذراً الدول المشاطئة للبحر الأحمر ألا تقف متفرجة كون عسكرة البحر الأحمر يهدد أمنها القومي.

وأشار الى أن الأحزاب السياسية متواجدة في الساحة ضمن الموقف العظيم الذي تقوده اليمن لمناصرة للقضية الفلسطينية، وأن جميع الاحزاب متفاعلة وتسجل حضورها ولا يتعلق الأمر بمكون سياسي معين، كون الموقف اليمني واضح قيادة وحكومة وشعب.

من جهته جدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله مجيديع في كلمته عن حزب المؤتمر، التأكيد على موقف الاحزاب السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام المناصر للقضية الفلسطينية سياسيا وجماهيرياً واعلاميا وفي مختلف الجوانب، وأن المرحلة الراهنة تحتاج تعزيز الموقف حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة، وتكثيف الجهود وتوحيد الصف لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق باليمن، منبهاً بأن المعركة اذا توقفت في غزة فإنها لن تتوقف في البحر الأحمر.

ونوه مجيديع الى أهمية إشراك الاحزاب السياسية في اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى حتى يكون عملها أوسع وأكثر تأثير، كون التحديات قائمة وسيحاول الاعداء استهداف اليمن، مشيداً بالموقف الشجاع والعظيم الذي اتخذته القيادة الحكيمة والقوات المسلحة والحضور الشعبي الاسطوري المناصر للقضية الفلسطينية، في ظل الصمود والانتصارات التي حققها الشعب اليمني خلال تسع سنوات من العدوان والحصار، ولن يثنيه أي ثمن سيدفعه فهو مقتنع تماماً، على اعتبار موقفه الشجاع والصحيح أمام الله والأمة.

