أخبار اليمن : بحضور بن حبتور: انطلاق مؤتمر مركز القلب العسكري بصنعاء

بحضور بن حبتور: انطلاق مؤتمر مركز القلب العسكري بصنعاءافتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أعمال المؤتمر العلمي السادس لمركز القلب العسكري، الذي تقيمه وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ودائرة الخدمات الطبية العسكرية - مركز القلب العسكري - ويستمر حتى الخميس المقبل.

وألقى الدكتور بن حبتور كلمة توجه في مستهلها بالشكر لوزارة الدفاع ومؤسساتها المختلفة بما فيها مركز القلب على تنظيم هذه الفعالية العلمية النوعية التي تخدم كل الوطن والجانب العلمي عبر الوقوف على آخر الإنجازات في هذا المجال والتخصص.

وعبر عن الامتنان للمشاركين والحاضرين والباحثين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومن كل محافظات اليمن الكبير وللأطباء الذين يقدمون أفضل ما لديهم من أفكار وجهد علمي من أجل تطوير هذا المجال الذي يعد من أدق وأصعب التخصصات الطبية.

وحيا جامعة صنعاء التي تحتضن مثل هذه الفعاليات العلمية ذات البعدين المهني والوطني وعلى أدوار أساتذتها الذين حلوا مشكلة كبرى يواجهها الوطن.

وأكد أن الجميع يعول على هذا القطاع كثيرا في مواكبة تطلعات الشعب اليمني في تعزيز وتطوير دوره بصورة مستمرة لتقديم رعاية طبية عالية تحد من الأعباء والمشقة التي يتحملها المواطن أثناء سفره للعلاج خارج الوطن.

وأفاد بأن مشاركة الباحثين والاختصاصيين من كل محافظات الوطن في المؤتمر يساهم في تمتين اللحمة الوطنية ونسج العلاقات القوية بين أهل الاختصاص.. معتبرا المشاركة بأنها أمر يشرف كل أبناء الوطن الداعمين لكل جهد يبذل لتجاوز الآثار التي خلفتها المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وكذا في مواجهة المؤامرة الكبيرة التي حاكها الأعداء لتفتيت وتقزيم اليمن العظيم.

وقال الدكتور بن حبتور "نقدر عاليا هذه المؤتمرات العلمية المتتالية ذات البعد التخصصي والوطني وأؤكد أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يرحبان بهذا التلاحم العلمي بين أبناء الوطن الواحد الذي لا يمكن لأحد أن يفتته لتحقيق نزعات شخصية أو لإرضاء رغبات أعداء الوطن".

وتطرق إلى تداعيات ومستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر قائلا " إن ما يحدث في قطاع غزة من مجازر يومية ومشاهد لأشلاء الأطفال المتطايرة واستهداف كل مقومات الحياة الأساسية يظهر قبح وبشاعة العدو الصهيوني العنصري الذي يسعى لتهجير أهلنا في فلسطين من أراضيهم".

ولفت إلى أن هناك أعداد مهولة من الشهداء والمصابين بسبب الغارات والعمليات العسكرية للعدو الصهيوني وبشكل لا يمكن أن يتخيله المرء إلا في الأفلام السينمائية الخيالية، وليس في واقع.. مبينا أن الصهاينة يثبتون اليوم للعالم بأعمالهم الإجرامية التي تجاوزت كل القيم والأعراف المتصلة بالحروب وحقوق الإنسان أن الصهيونية كمصطلح وفعل هي الرديف الفعلي للعنصرية في أبشع صورها.

وأوضح أن تضامن الشعب اليمني هو تضامن حقيقي وشجاع وضرورة ملحة لرفع الضيم عن أهالي قطاع غزة الذين تخلت عنهم كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الغربي المتصهين المتوحش.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن الشكر لمركز القلب والمستشفى العسكري والأطباء الذين يحققون أعمالا عظيمة ويقومون بأدوار جليلة في خدمة الإنسان اليمني.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 4200 من الكوادر الطبية والجراحية والتمريضية والفنية المتخصصة في مجال أمراض وجراحة القلب من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة من مختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى مشاركة عدد من الكوادر الطبية من دول عربية وأجنبية.