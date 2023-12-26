أخبار اليمن : نيران المقاومة تلاحق الاحتلال وآلياته في غزة

نيران المقاومة تلاحق الاحتلال وآلياته في غزةأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت يوم الثلاثاء جنوداً إسرائيليين ودمرت آليات خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال في قطاع غزة.

فقد قالت سرايا القدس إنها وكتائب القسام، تمكنتا من استهداف 5 آليات عسكرية للاحتلال بقذائف "تاندوم" و"الياسين 105" في محاور التقدم بجباليا البلد، شمالي القطاع.

وبالأسلحة الرشاشة وبقذائف الـ"TBG"، وفي عملية مشتركة أيضاً، استهدف مقاومو القسام والسرايا على قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل في المنطقة نفسها، ما أدى إلى وقوع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وفي عملية منفصلة، تمكنت القسام من استدراج قوات إسرائيلية خاصة إلى أحد المنازل في مدينة بيت حانون، شمالي القطاع، ثمّ تدميره بـ3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة "شواظ" ما أدى إلى مقتل كامل القوة، واغتنام سلاح رشاش من نوع "هنيغف".

كذلك، فجّرت القسام عين نفق مفخخة بقوة إسرائيلية من 8 جنود، شرقي مخيم البريج وسط القطاع، مؤكدةً إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وعرضت كتائب القسام في قناتها على تليغرام، مشاهد استهداف آليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".

وبحسب المشاهد، فإنّ مقاتلي الكتائب نفذوا الاستهدافات من بين أنقاض المباني التي قصفها الاحتلال الإسرائليي في عدوانه المستمر على القطاع منذ 81 يوماً.

من جهتها، نشرت سرايا القدس مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها المدن المحتلة والمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت أنها استهدفت حشود الاحتلال العسكرية في منطقة عبسان، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم.

من جهته، اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم، بمقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزّة. وفي التفاصيل، كشف الاحتلال أن الجندين من الكتيبة 8104، تشكيل "رام 179"، قُتلا أمس، في المواجهات في جنوبي القطاع مع المقاومة الفلسطينية.

وبشأن الإصابات اعترف جيش الاحتلال بـ 4 إصابات خطرة بينهم ضابط، إذ أصيب مقاتلان من الكتيبة 82 وضابط في الكتيبة 75، تشكيل "ساعَر ميغولان 7"، جنوبي القطاع، كما أُصيب، مقاتل احتياط في الكتيبة 6646، تشكيل "شعالب ماروم 646"، شمالي القطاع.