أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 27 ديسمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بقنابل عنقودية محرمة دولياً ممتلكات المواطنين والمنشآت العامة والخاصة في عدة محافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.

ففي 27 ديسمبر 2015، شن طيران العدوان غارات على القصر الجمهوري في تعز، ومناطق متفرقة من مديرية حيفان.

ودمر طيران العدوان بأكثر من خمس غارات ثلاثة من منازل المواطنين بمنطقة آل الصيفي في مديرية سحار وشن غارتين على منطقتي المهاذر والازقول، وقصف بقنابل عنقودية محرمة دولياً مناطق متفرقة من مديرية مجز.

وشن الطيران المعادي غارتين على مثلث عاهم ومنطقة الشعاب بمديرية حرض في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت الطفلة منى عبدالله بن عبدالله علي (13 سنة) وشقيقها طه عبدالله بن عبدالله (4 سنوات) في قصف شنه مرتزقة العدوان على أحياء سكنية في المناطق المحاذية للمطار القديم غرب محافظة تعز، فيما شن الطيران غارات على جبل النار ومعسكر خالد بمديرية المخا.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة، أربع غارات على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار وعدة غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وأربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف إحداها بقنبلة عنقودية، بالإضافة إلى غارة على منطقة مندبة بمديرية باقم، وغارة على مفرق باقم بالتزامن مع قصف صاروخي على منطقة قماعل بالمديرية نفسها ما أدى إلى أضرار بليغة في مزارع وممتلكات المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بغارتين منازل المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.

طيران العدوان شن سلسلة غارات على وادي العصرات وعقبة الصناني بمديرية نهم في محافظة صنعاء، واستهدف بقنابل عنقودية مناطق الروزة والمدفون والعقران بالمديرية نفسها، وشن غارات على منطقة الجنادبة وجبل الصمع في مديرية أرحب وجبل ظفار في مديرية بني مطر بالمحافظة.

وشن الطيران المعادي غارات على مقر اللواء التاسع وجبل المرحة بمحافظة عمران, واستهدف بغارة منزل مواطن في حيد بن عقيل ومنطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة, وبعدة غارات مديرية الصليف والقاعدة البحرية في محافظة الحديدة, وشن غارات على الطلعة والهضبة في نجران.

وفي 27 ديسمبر 2017، استشهد خمسة مواطنين من أسرة واحدة بغارة لطيران العدوان على منزل في منطقة حجروفة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما استهدف بغارة سيارة مواطن في مديرية الجراحي، وبغارة أخرى مفرق الخوخة في مديرية حيس، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وأصيب مواطن بغارة شنها طيران العدوان على مضخة مياه في إحدى المزارع بمديرية دمت في محافظة الضالع.

وأصيبت امرأة مسنة بقناصة مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف، فيما شن الطيران خمس غارات على المديرية نفسها.

وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي حرض وميدي وغارة على مثلث المحابشة بمديرية عبس في محافظة حجة، وخمس غارات على وادي شعير في مديرية باقم وثلاث غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

طيران العدوان شن غارة على منطقة رمادة وغارة على منزل أحد المواطنين في منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء وسبع غارات على مناطق متفرقة بالمديرية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وقصف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية مزارع المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

وفي نجران شن طيران العدوان غارتين على موقع الشرفة، أما في جيزان شن غارة على قرية قوى وثلاث غارات على قايم الصيابة، في حين أطلق طيران الاباتشي أكثر من 198 صاروخا على الحثيرة والرمضة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب طفل ورجل بطلقات نارية للمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في شرق وغرب المديرية.

كما قصف المرتزقة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة باتجاه جولة السفينة في منطقة كيلو 16 وبالمدفعية قرية الزعفران وبالعيارات الرشاشة باتجاه قرية محل الشيخ في المنطقة نفسها بمديرية الدريهمي.

وقصف المرتزقة بالأسلحة المتوسطة مدينة الشباب في شارع الـ90 بمديرية الحالي، وبمعدل 12/7 مدينة الشعب، ونفذوا تمشيطاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً في شارع الخمسين وباتجاه سيتي ماكس في شارع صنعاء.

طيران العدوان شن في المحافظة نفسها، غارة على الخط الرابط بين منطقتي الجاح والحسينية بمديرية بيت الفقيه.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديرية باقم، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مكثف مناطق متفرقة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وفي 27 ديسمبر 2019، ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها العدو السعودي في سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة إلى 24 شهيداً هم ستة مواطنين، و18 من المهاجرين الأفارقة، عقب العثور على أربع جثث في مسرح الجريمة بعد أربعة أيام من ارتكابها.

وفي محافظة الحديدة استهدف المرتزقة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بـ 21 قذيفة هاون ومنطقة الفازة بخمس قذائف، ومشطوا المنطقتين بالعيارات الخفيفة والمتوسطة، وقصفوا بقذيفتين هاون مفرق العدين في مديرية حيس وأطلقوا أربعة صواريخ موجهة شرق المديرية واستهدفوا بكثافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من المديرية، كما تم استحداث تحصينات قتالية.

كما استهدف المرتزقة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، ما أدى إلى احتراق مزرعة مواطنن وقصفت دبابة لهم قرية الجارحة في مديرية الدريهمي، واستهدف قصف مكثف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16.

وتضررت منازل المواطنين في قرية السولة بمديرية الدريهمي نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة كما قصفوا المدينة بالمدفعية ما أدى إلى أضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان في محافظة صعدة غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على الصوح قبالة نجران.

وشن طيران العدوان التجسسي غارتين على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وكيلو16 بمديرية الدريهمي، والجاح بمديرية بيت الفقيه، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

الطيران المعادي شن غارة على منطقة الحمراء بمديرية مستبأ وغارتين على مدينة حرض وغارة على مديرية حيران في محافظة حجة، واستهدف بأربع غارات منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف،.

وفي 27 ديسمبر 2021، أصيب مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي علی مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بغارتين مديرية السوادية في محافظة البيضاء وشن غارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي سبع غارات على مديرية حيس وغارة للطيران الحربي جنوب شرق المديرية، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف بخمس غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب الشاب عيسى قاسم سيف (25 عاماً)، برصاص قناصة المرتزقة في رأسه أثناء تواجده بمنطقة الرواس بالهشمة في مديرية التعزية بمحافظة تعز.

وشن الطيران التجسسي ثلاث غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.