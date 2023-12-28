أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 28 ديسمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غارات على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت الخدمية وأسفرت عن استشهاد وجرح العديد من المواطنين وتضرر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 28 ديسمبر 2015، استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرين في غارات وعمليات قصف شنتها طائرات وبوارج العدوان على قرى ومناطق سكنية في مدينة المخا بمحافظة تعز، كما شنت البوارج قصفاً على قرى وتجمعات سكنية في منطقة الكدحة ومناطق أخرى جنوبي المدينة، فيما شن الطيران غارات على مناطق متفرقة في مديرية موزع.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب أربعة آخرين بينهم أطفال ونساء، وتضرر مصنع لأحد المواطنين وعدد كبير من المنازل جراء استهداف طيران العدوان حارة الحضن بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، كما شن عدة غارات على منطقة وادي أحمد ودارس بالمديرية ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين .

واستشهد خمسة مواطنين في استهداف طيران العدوان سيارة مواطن في جسر عكوان بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، وأسفرت الغارات أيضاً عن تدمير الجسر وانقطاع الطريق العام، كما شن غارتين على منطقتي المهاذر والأزقول بمديرية سحار.

وأصيب أربعة مواطنين، جراء قصف طيران العدوان سيارتين لمواطنين كانتا متوقفتان بالقرب من إحدى المنشآت السياحية بمديرية الميناء محافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان خمس غارات على منازل المواطنين بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى إلى تدميرها، وألقى قنبلة عنقودية محرمة دوليا على مفرق الجوف بمديرية مجزر وشن غارتين على منطقة العطف التابعة للمديرية.

وشن الطيران المعادي 11 غارة على تبة ومنزل المواطن رجل الأعمال صالح الجابري بمنطقة ذيفان في محافظة عمران ما أدى إلى تدميره بالكامل كما دمر جميع المعدات والآليات الثقيلة بحوش المنزل الخاصة بمقاولات وتنفيذ مشاريع الطرق والجسور.

واستهدف طيران العدوان بغارة سيارة في وادي ملح بمديرية نهم محافظة صنعاء، كما شن غارة أخرى على قرية ديرة بوادي ملح وغارة على الفرضة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان سبع غارات على مدرسة الحرس بالدائري الغربي بمدينة ذمار ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين المجاورة.

وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على مديريات سنحان وبني مطر والحيمة الداخلية ونهم بمحافظة صنعاء مستهدفاً، ريمة حميد ومصنع للبلاستيك ومنطقة القرنب ومناطق محلي وجنوب وادي محلي وغرب عقبة الصناني ومناطق المجاوحة وسويد وغرب المدفون وشرق بني عامر ومنطقة بني أستر وبني ناجي وبني شكوان والرباح وأسفرت عن أضرار بليغة بالممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين.

طيران العدوان شن غارات على مناطق عدة في محافظة صعدة منها منطقة الصافية بمديرية الظاهر، ومنطقة مندبة بمديرية باقم، وغارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب في محافظة تعز، واستهدفت البوارج المعسكر بـ 16 صاروخا.

وشن الطيران المعادي غارتين على الدفاع الساحلي بالجبانة في محافظة الحديدة، وأربع غارات على جبل ناصه في محافظة الضالع، وغارة على جمارك حرض بمحافظة حجة، وغارة على قرية الصيابة في جيزان.

واستهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مناطق متفرقة من مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، وشن غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، كما قصف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة بالمديرية نفسها.

وفي 28 ديسمبر 2017، استشهد مواطنان واحترقت شاحنتهما المحملة بالخضروات إثر ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت الخط العام بمديرية المطمة في محافظة الجوف، كما استهدف بست غارات مديرية خب والشعف أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين، وشن غارة على شبكة الاتصالات بمديرية الزاهر.

واستشهد مسعف وأصيب أربعة مواطنين اليوم جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على مستشفى حيس وسيارة إسعاف بمحافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان خمس غارات على مناطق المخدرة والنجد وهيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، بينما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية.

طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وسبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، خلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين، كما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً

استهدف عدداً من المناطق في المحافظة.

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي سبع غارات على مديريتي باقم والظاهر، وغارة على منطقة بني معين بمديرية رازح، وثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف، فيما استهدف الجيش السعودي بالصواريخ والمدفعية منطقة آل طارق بمديرية منبه، ومنازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية رازح.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد طفل وأصيبت أخته جراء استهدافهم بقذيفة هاون من قبل مرتزقة العدوان في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما أطلقوا أعيرة رشاشة على مدينة الحديدة من الجهة الشرقية لمدينة الشباب وباتجاه مدينة الشعب.

واستهدف مرتزقة العدوان بأكثر من 100 قذيفة وبالأسلحة الرشاشة إحدى المزارع غرب مديرية التحيتا، كما قصفوا بأكثر من 75 قذيفة مدفعية جنوب وشرق المديرية وبالأسلحة المتوسطة قرية الشبيلة،وبالمدفعية قرية محل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وأطلقوا أكثر من 15 قذيفة باتجاه قرية الزعفران وأكثر من 20 قذيفة على مدينة الدريهمي التي استهدفوها أيضاً بالعيارات الرشاشة.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الحطاب في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى تضرر منزل مواطن ومزرعة، وثلاث غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة وغارتين على منطقة الحجلة في مديرية رازح الحدودية وغارة على مجاميع من المرتزقة قبالة جيزان.

وفي 28 ديسمبر 2019، نفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً برشاش عيار 12.7 على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ما أدى إلى احتراق إحدى مزارع المواطنين، واستهدفوا المنطقة نفسها بقذائف الهاون، وبثمان قذائف مدفعية وبمعدل رشاش مزارع المواطنين شرق مدينة التحيتا، وبـ 11 قذيفة هاون مثلث العدين وشرقه والشبكة شمال مديرية حيس، واستهدفوا بالرشاشات المختلفة شمال وشرق المديرية ، في حين واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة غرب التحيتا.

وفي مديرية الدريهمي قصف المرتزقة بقذائف المدفعية قريتي الجريبة والشرف، واستهدفوا قرية الشجن بأكثر من 7 قذائف مدفعية و بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل المواطنين .

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطنان في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية كتاف وغارة على مديرية باقم.

وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية السوادية في محافظة البيضاء، وأربع غارات على منطقتي العقبة والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على مديرية جبل مراد وغارة على مديرية رحبة في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومنطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وقصفوا بـ 198 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، في حين شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية الدريهمي.

وفي 28 ديسمبر 2021، أصيب ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وست غارات على منطقة اليتمة وغارتين على المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

واستهدف الطيران المعادي بثماني غارات منطقة البلق بمديرية الوادي وبأربع غارات مديرية صرواح، وبغارتين مديرية الجوبة وبغارة مديرية حريب في محافظة مأرب.

وشن الطيران التجسسي للعدوان سبع غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنان وثلاثة مهاجرين أفارقة، بقصف مدفعي للجيش السعودي في مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي عدة غارات فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.