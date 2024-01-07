أخبار اليمن : تعرف على جرائم العدوان بمثل هذا اليوم

تعرف على جرائم العدوان بمثل هذا اليومفي مثل هذا اليوم 7 يناير استشهد وأصيب عدة مواطنين بينهم أطفال ونساء، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة في جرائم ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.

ففي 7 يناير 216، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 11 آخرين جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على قرية ظهران القريبة من دير الشريف في مديرية برع بمحافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب، وغارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان وثلاث غارات على حي سكني في منطقة الصباحة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بالأراضي الزراعية ومراعي الأغنام ومنازل المواطنين.

وفي محافظة صعدة، استهدف طيران العدوان شبكة الاتصالات بمديرية سحار، وشن غارتين على الطريق الرابط بين مديريتي الظاهر وحيدان، وسلسلة غارات على مديرية كتاف ومنطقة آل عمار بمديرية الصفراء ومدينة صعدة، مخلفاً دماراً كبيراً في المنشآت الحكومية ومنازل المواطنين.

طيران العدوان استهدف منصة الاحتفالات بميدان السبعين في أمانة العاصمة ما أدى تضررها بشكل كبير، وحدوث أضرار جزئية في جامع الشعب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 12 مواطناً في غارتين شنهما طيران العدوان على مدرسة الحسين بن علي ومسجد مجاور والمسعفين في سيارة المواطن عبدالعزيز اليوسفي في منطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية، كما استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران في غارات على مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

واستشهد طفلان وأصيب تسعة آخرين جراء خمس غارات شنها طيران العدوان على منزل المواطن فايد الحضوري بمنطقة خيوان في مديرية حوث بمحافظة عمران.

كما استشهد المواطن صالح عبدالرب خيران وأصيب اثنان في غارة لطيران العدوان ستهدفت منازل المواطنين بوادي حباب في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على منطقة المصادر بالمديرية أسفرت عن أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.

وفي محافظة تعز أقدم مرتزقة العدوان على قنص طفل يبلغ من العمر (9 سنوات) في منطقة عصيفرة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية المخا، وغارة على منطقة الضباب ومثلها على مدينة ذوباب، وغارتين شرق منطقة العمري بمديرية ذوباب.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة ثلاث غارات على شبكة الاتصالات في الجبل الأحمر بمديرية الصفراء، وثلاث غارات استهدفت مشتل زراعي بمنطقة العند بمديرية سحار، وثلاث غارات بالقنابل العنقودية المحرمة على منازل ومزارع المواطنين بالعقبة في منطقة مران بمديرية حيدان خلفت أضراراً بليغة.

وشن الطيران في المحافظة نفسها خمس غارات على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه إحداها عنقودية، وثماني غارات على منطقة مندبة ومناطق متفرقة من مديرية باقم، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا والظاهر.

طيران العدوان شن غارتين على الهجر وحيد بن عقيل في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وثلاث غارات على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، ومثلها على منطقة عطان بالعاصمة صنعاء، وغارتين على منطقتي كهبوب والكيمرة بمحافظة لحج، كما شن غارة على وادي الثعبان في عسير، وألقى قنبلة عنقودية على قرية قمر في جيزان.

وفي 7 يناير 2018، أصيب طفلان ووقعت أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على سوق الحفرة في مديرية منبه بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديرية رازح.

في حين استهدف الطيران بغارة مزرعة دواجن في منطقة دماج بمديرية الصفراء وبغارة منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها.

وشن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطن في منطقة أفصر بمديرية كحلان الشرف و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، كما شن ثلاث غارات على القاعدة البحرية بمحافظة الحديدة، وخمس غارات على مجازة في عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت امرأة وأصيبت أخرى، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة الوجرة في مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف.

وأصيب مواطنان ونفق 40 رأساً من الغنم، في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقتي بيت وتر وبهران في بني بهلول بمحافظة صنعاء، واستهدف بسبع غارات منطقة جربان في سنحان، وبغارة منطقة بقلان في مديرية بني مطر، وشن غارة أخرى على منطقة الدار البيضاء في مديرية بلاد الروس وغارتين على مديرية نهم ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين.

ولقي خمسة من مرتزقة العدوان بينهم قيادات في غارة شنها الطيران على تجمع لهم في وادي القعيف بمديرية خب والشعف محافظة الجوف، كما شن خمس غارات على مجازة في عسير.

وفي محافظة الحديدة، قصف مرتزقة العدوان بـ 12 قذيفة هاون جنوب غرب مدينة التحيتا، وبأكثر من 20 قذيفة أخرى منطقة الفازة بالمديرية، كما قصفوا بعدد من قذاف المدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه الشجن في مديرية الدريهمي، ومشطوا بالأسلحة المتوسطة جنوب شرقي مدينة الدريهمي.

وقصف المرتزقة بقذائف المدفعية وبالعيارات الرشاشة الثقيلة باتجاه شارع الخمسين ومنطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي في مدينة الحديدة.

وأطلق المرتزقة 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا باتجاه مزارع المواطنين والأحياء السكنية منها 200 قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا باتجاه قرية الزعفران في منطقة كيلو 16، وقذيفة مدفعية باتجاه مدينة الشعب، كما أطلقوا ثلاث قذائف هاون حول الكوعي، وقذيفتين على الشجن، ومثلهما من جنوب غرب الكوعي إلى غرب الشجن، وقذيفتين من جنوب غرب الكوعي على قرية الشجن، وخمس قذائف هاون على الكوعي.

وأطلق المرتزقة النار بشكل مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من جنوب شرق وشمال شرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب، ومن جنوب المطار باتجاه كيلو 16، ومن مواقعهم في الجريبة وجنوب غرب كمران، وتمشيط من غرب وجنوب الكوعي، ومن غرب وشمال الأمنية ومن شرق قرية الخباتية، ومن جنوب الكوعي، ومن شمال غرب الشجن.

وشن طيران العدوان ثلاث على كتاف وغارة على الخليفين، وثلاث غارات على باقم، وغارة على كهلان بمحافظة صعدة.

وفي 7 يناير 2020، قصف مرتزقة العدوان بعشر قذائف مدفعية الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وبأكثر من عشر قذائف هاون ومشطوا بالعيارات الرشاشة منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه، كما قصفوا بكثافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب المنطقة.

وقصف المرتزقة بأكثر من عشر قذائف مدفعية ودبابة و27 صاروخ كاتيوشا قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي، وبأكثر من عشر قذائف مدفعية ودبابة قرية الدحفش في المديرية.

واستحدثت جرافة تابعة للمرتزقة تحصينات قتالية شمال الحاشدي بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم امرأة إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهم في منطقة العرسوم بمديرية التعزية في محافظة تعز.

واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة البقع قبالة نجران، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف الحدودية في محافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 353 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 7 يناير 2022، استشهد سائق شاحنة محملة بالخضروات جراء استهدافها بغارة من قبل طيران العدوان في الطريق العام الرابط بين بيحان بمحافظة شبوة وحريب في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية حيس، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية، وقصفوا بـ 156 قذيفة مدفعية وصاروخاً وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة العطفين بمديرية كتاف محافظة صعدة، وغارتين على الأجاشر قبالة نجران، و50 غارة على مديريتي بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة، و16 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، وخمس غارات على مديريتي صرواح والجوبة في محافظة مأرب، مخلفا أضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشن الطيران المعادي غارتين على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.

