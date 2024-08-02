أخبار اليمن : 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما واصلت سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إليه.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال حواجزها في الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، كما تمركزت عناصرها عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وقامت بتوقيف الشبان وأخضعتهم للتفتيش، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وأدى المبعدون عن المسجد الأقصى والممنوعون من الوصول إليه، صلاة الجمعة في طريق المجاهدين بين باب الأسباط وباب حطة، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في طرقات البلدة القديمة وحققت معهم ميدانيا.