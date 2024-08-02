بايدن يعلق على اغتيال إسماعيل هنية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية سيعرقل وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة.
وأضاف بايدن أنه أجرى ما وصفها بمحادثة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الخميس.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن "قلقه الشديد" إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه حض نتنياهو على التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند لدى التقائه سجناء أمريكيين أطلق سراحهم من روسيا "أشعر بقلق شديد حيال الوضع"، مضيفا أن اغتيال هنية في طهران "لا يساعد" في خفض التوتر.
وأعلنت حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية فجر الأربعاء في "غارة صهيونية" على مقر إقامته في طهران التي كان يزورها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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