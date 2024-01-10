أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 115

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 115
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين داخل القطاع إلى 115 منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب استشهاد 3 صحفيين الأربعاء، بقصف إسرائيلي.
وقال المكتب في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة".
ويواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية والصحفية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.
ويواجه الصحفيون في قطاع غزّة مخاطر كبيرة في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الصهيونية، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاقٍ واسع.
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