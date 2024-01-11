أخبار اليمن : زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب دولة جديدة

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب دولة جديدة
هزّ زلزال قوي شمال شرق أفغانستان الخميس وشعر به السكان في كابول وصولا إلى إسلام أباد في باكستان المجاورة.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أنه تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية، ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.
وقع الزلزال على عمق201 كيلومتر تقريبًا قبيل الساعة 14,00 (09,30 ت غ) وشعر به سكان كابول الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر عن جورم.
وتشهد أفغانستان زلازل بشكل متكرر خصوصًا في منطقة هندو كوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل نحو ألف شخص في سلسلة زلازال تراوحت قوتها بين 4,2 و6,3 درجات ضربت غرب أفغانستان.
وبعد أشهر من ذلك، لا يزال آلاف الأشخاص يعيشون في خيام في المنطقة المتضررة بعدما دُمّر حوالى عشرة آلاف منزل، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وكان أقوى زلزال شهدته البلاد في السنوات الأخيرة وقع في العام 1998 وضرب ولايتي تخار وبدخشتان بشمال شرق البلاد وأسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص.*وكالات
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