أخبار اليمن : 84550 شهيد وجريح في العدوان على غزة

84550 شهيد وجريح في العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفاً و968 شهيداً و60 ألفاً و582 مصاباً، مبينةً أنّ 70% من الضحايا، هم من الأطفال والنساء.

وتزامنا مع اليوم الـ100 للعدوان الإسرائيلي على غزة، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة اليوم، إن الاحتلال قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، وتعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأشار إلى أن 100 يوم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تعمد فيها الاحتلال مسح الأحياء السكنية بعوائلها، وانهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

وأكد القدرة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة وصلت للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفاد المتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ 100 يوم من عدوانه، كما أجبر تحت القصف والتدمير قرابة 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

وتابع أنه "بعد مرور 100 يوم على العدوان، نطالب المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية بين النازحين"، موضحاً أن المجتمع الدولي لم يفلح في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب القدرة شعوب ودول العالم باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان، والأطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن إدخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.