أخبار اليمن : الشورى العُماني يدين العدوان على اليمن

الشورى العُماني يدين العدوان على اليمن
أدان مجلس الشورى العماني الإعتداء الظالم الذي يتعرض له اليمن من قبل بعض القوى الغربية بحجّة التعرّض لبعض السفن التجارية وحماية الممرات البحرية.
وقال المجلس في بيان له، اليوم الأحد: إنه في الوقت الذي تقدم فيه هذه الدول الدعم الكامل والمطلق للكيان الصهيوني لقتل وإبادة آلاف الفلسطينيين يتجلى للعالم ازدواجية المعايير لهذه الأنظمة.
وأشار البيان إلى أن ما تنادي به بعض هذه القوى الغربية من شعارات بشأن حمايتها ورعايتها لحقوق الإنسان هي دعوات لا تمتّ للواقع بصِلة.
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