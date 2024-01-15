أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم

تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليومفي مثل هذا اليوم 15 يناير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأسواق الشعبية والمصانع والبنية التحتية وممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء في جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

ففي 15 يناير 2016، شن طيران العدوان عشر غارات مستهدفاً سوق الخميس الشعبي بمديرية ساقين، ما أدى إلى تدمير العديد من المحلات التجارية، ودمر بغارة مركز الحياة الطبي بالمديرية.

وشن طيران العدوان غارة على هنجر لمصنع مواد غذائية خفيفة جوار جامعة ذمار، وخمس غارات على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين أبراج الاتصالات بالفرضة في مديرية نهم، وبغارتين جبل عيبان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وفي محافظة تعز، شن طيران العدوان غارات على حي صالة ومنطقة حبيل سلمان ومنطقة البرح، فيما شنت طائرة بدون طيار، غارات على منطقة حوزان في مديرية ذوباب، واستهدفت البوارج الحربية التابعة للعدوان المديرية ذاتها.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد ستة مواطنين وأصيب 15 آخرين جراء قصف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا سوق الإثنين بمديرية المتون في محافظة الجوف، وأسفر عن أضرار بليغة في المحلات التجارية، في حين شن الطيران أربع غارات على المديرية.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة سبع غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم منها غارتين بقنابل عنقودية على منطقة مندبة، كما شن غارتين على الخط العام أسفل منطقة مران بمديرية حيدان، وغارة على منطقة السهلين وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي مكثف طال منازل وممتلكات المواطنين.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة العرقوب في مديرية خولان بمحافظة صنعاء خلفت أضراراً في الممتلكات العامة ومزارع المواطنين، واستهدف بغارة مديرية صرواح في محافظة مأرب، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على الوازعية بمحافظة تعز، وعدة غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج، وغارة على مديرية الصليف، وأربع غارات على الدفاع الساحلي في محافظة الحديدة، وغارة شمال مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي 15 يناير 2018، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين بغارة شنها طيران العدوان على مزرعة بمنطقة الطفشة في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وأصيبت امرأتان إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الأزقول بمديرية سحار محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منطقة أحمى بالمديرية وأربع غارات على منطقة الثعبان، وغارتين على منطقة مندبة في مديرية باقم، وغارتين على الطريق العام أسفل منطقة مران بمديرية حيدان وغارة على منطقة الصبة بمديرية الظاهر.

كما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية.

طيران العدوان شن غارة على وادي جارة في جيزان وغارة على موقع المخروق في نجران.

ودمر طيران العدوان منزل المواطن نايف أحمد مسعد الزايدي في منطقة ضوار بمديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بسبع غارات الجبل الأسود، وبخمس غارات معسكر العمالقة بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران وشن غارتين شرق كهبوب في محافظة لحج.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت امرأة بقصف صاروخي سعودي استهدف منطقة والبة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما أدى القصف إلى نفوق عدد من المواشي.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر الحدودية، وتعرضت مناطق آهلة بالسكان في مديريات باقم ومنبه وشدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف منازل المواطنين ومزارعهم.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب بالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة على مناطق متفرقة في المديرية.

وفي 15 يناير 2020، استشهد طفل وأصيبت طفلة في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة شارع صنعاء ورقابة الخامري ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة، وبأكثر من سبع قذائف مدفعية منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

واستحدثت جرافتان عسكريتان للمرتزقة تحصينات جديدة جنوب غرب قرية مغاري في مديرية حيس وشمال المديرية التي استهدف المرتزقة مناطق متفرقة فيها بالرشاشات المختلفة.

وقصف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا وأكثر من 27 قذيفة مدفعية قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، بينما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية قرب قرية الشرف في منطقة كيلو16 بالمديرية .

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف منازل وممتلكات المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ومناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين في محافظة صعدة.

وشن الطيران المعادي غارتين على مدينة حرض وغارة على مديرية ميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشن طيران العدوان التجسسي غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس في محافظة الحديدة، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة في المحافظة.

وفي 15 يناير 2022، أصيب مواطن بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين في قرية السبع شمير بمديرية مقبنة محافظة تعز.

واستهدف طيران العدوان بثماني غارات مديرية الوادي وبثماني غارات أخرى مديرية الجوبة، وشن أربع غارات على مديرية رغوان وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وست غارات على مديرية حريب استهدفت ورشة سيارات تابعة لآل لسحم ما أدى إلى تدمير واحتراق نحو عشر سيارات تابعة للمواطنين كانت بداخل الورشة، كما شن سلسلة غارات على منازل ومزارع المواطنين والطرق في المديرية.

الطيران المعادي شن غارتين على منطقة المزاريق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا وقصفوا بـ 123 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وثلاث غارات على مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وغارة على مديرية السوادية وخمس غارات على مديرية الصومعة وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.