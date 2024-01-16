أخبار اليمن : 24285 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

24285 شهيد منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم الثلاثاء، إلى 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيد و320 إصابة خلال 24 ساعة.

وأضافت أن هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدواناً دامياً على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.