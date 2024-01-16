أخبار اليمن : صنعاء توجه دعوة هـامـة لشركات الشحن البحري

صنعاء توجه دعوة هـامـة لشركات الشحن البحري
دعت وزارة الخارجية شركات الشحن البحري التي تسلك مسار البحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي طالما أنها لن تتجه إلى العدو الإسرائيلي أو الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن القوات البحرية اليمنية تقتصر عملياتها العسكرية على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وهذه العمليات مرتبطة بإنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة.
كما أكدت أن العدوان الأمريكي - البريطاني الأخير على اليمن لن يغير من موقف صنعاء الثابت كونه يجسد تطلعات الشعب اليمني وكل أحرار العالم.
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