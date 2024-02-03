أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل عرهب

مجيديع يواسي آل عرهب
بعث الشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة عبدالكريم حمود عرهب، عضو قيادة فرع المؤتمر بمدينة المحويت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد / دارس عبدالكريم حمود عرهب، واخوانه، وكافة آل عرهب، بمدينة المحويت محافظة المحويت، عبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون"
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