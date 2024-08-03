أخبار اليمن : سيول تضرب 10 محافظات خلال ساعات

سيول تضرب 10 محافظات خلال ساعاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة ومتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة وتساقط حبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع وأجزاء من محافظة صنعاء وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات عمران، البيضاء، غرب الجوف ومأرب، مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الحديدة: 52.2ملم، إب: 21.5، الضالع: 17.7، صعدة: 15.4، المحويت: 10.5، تعز: 9.4، حجة: 6.8ملم.

وهطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية، وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة حضرموت والمهرة.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب أو الشابورة المائية على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.