أخبار اليمن : بن حبتور: سنواصل دعم القضية الفلسطينية

بن حبتور: سنواصل دعم القضية الفلسطينيةقدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خلال زيارته اليوم لمكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس بصنعاء واجب العزاء في استشهاد رئيس الحركة المجاهد والقائد إسماعيل هنية.

وعبر رئيس الحكومة أثناء الزيارة، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة للقائم بأعمال مكتب حماس لدى اليمن معاذ أبو شماله وممثلي حركة الجهاد أحمد بركة والجبهة الديمقراطية خالد خليفة ومن خلالهم إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وقادة فصائل المقاومة باستشهاد المجاهد البارز إسماعيل هنية.

وأكد الدكتور بن حبتور، أن خسارة الأمة وجبهة المقاومة في فقدان إسماعيل هنية، فادحة، حيث كان رمزاً من رموز المقاومة ومثالاً في الثبات والصمود والقوة والتحدي في مواجهة العدو الإسرائيلي المجرم الذي ازداد إجراماً وتوحشاً منذ معركة "طوفان الأقصى" المباركة من خلال عدوانه وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

وأشار إلى أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا سيواصلون دعمهم للقضية الفلسطينية وأبناء غزة الأحرار بمختلف الوسائل المتاحة وتسخير ما لديه من إمكانات لنصرتهم والسعي للتخفيف عنهم.

فيما عبر أبو شمالة وبركة وخليفة، عن الشكر والامتنان للدكتور بن حبتور وزملائه على الزيارة الأخوية والإنسانية التي تعكس فيض المشاعر الصادقة لأبناء الشعب اليمني إزاء أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن اغتيال إسماعيل هنية، عزّز من روح المقاومة والصمود والاستبسال في مواجهة العدو الصهيوني والسير على طريق الجهاد حتى تحقيق النصر الموعود .. لافتين إلى أن اليمن بقيادته الثورية جسد أروع الأمثلة في مؤازرة القضية الفلسطينية والمرابطين في قطاع غزة.

وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يحفظ اليمن وفلسطين والأمة جمعاء من مخططات وشر الصهاينة والأمريكان وأن يعجل بالنصر الموعود على العدو الغاصب.