أخبار اليمن : أتلتيكو يصعق الريال في ديربي مدريد

أتلتيكو يصعق الريال في ديربي مدريدسقط ريال مدريد في فخ التعادل بنتيجة (1-1) خلال لقاء الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة 20، بينما تعادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو مدريد في الدقيقة (90+3).

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الليجا، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع.

وينتظر ريال مدريد مواجهة صعبة ضد الوصيف جيرونا الجولة المقبلة، حيث أصبح الفارق حاليا نقطتين فقط.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وحاول رودريجو التسديد من داخل منطقة الجزاء، لكن يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 3.

ونجح إبراهيم دياز في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 19، إذ مرر لوكاس فاسكيز كرة اصطدمت بدفاع أتلتيكو مدريد، لترتد أمام دياز الذي استلم الكرة ووضعها على يمين الحارس يان أوبلاك.

وتألق أندري لونين في التصدي لكرة رأسية قوية من أكسيل فيتسل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وأهدر سافيتش فرصة تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة مقوسة داخل المنطقة وارتقى سافيتش وسدد كرة رأسية مرت بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 23.

وحاول رودريجو التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، لكن الكرة مرت بعيدا.

وأرسل يورينتي كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد، نحو ساؤول الذي ارتقى وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل أتلتيكو مدريد على ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان من الطرف الأيمن، وأرسل كرة مقوسة داخل المنطقة نحو سافيتش الذي ارتقى وسدد في الشباك بنجاح، محرزا هدف التعادل، في الدقيقة 47.

لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر حكم المباراة إلغاء الهدف، لوجود حالة تسلل على ساؤول بجانب حجبه الرؤية عن أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وحاول توني كروس تسديد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس أوبلاك أمسك بها بسهولة بالدقيقة 53.

وطالب جود بيلينجهام بالحصول على ركلة جزاء، بعدما تدخل عليه بقوة سافيتش وأسقطه أرضا داخل المنطقة، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء، بالدقيقة 59.

ومن هجمة عكسية سريعة، وصلت الكرة إلى رودريجو الذي انطلق وصوب كرة قوية، لكن الحارس أوبلاك تصدى لها ببراعة شديدة على مرتين، ليحرم البرازيلي من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 65.

وأضاع إبراهيم دياز فرصة تسجيل الهدف الثاني بغرابة شديدة، فبمجهود فردي مميز راوغ دفاع الروخيبلانكوس قبل أن يسدد بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 70.

وطالب بيلينجهام بركلة جزاء، بعد تدخل عنيف من ماركوس يورينتي عليه داخل المنطقة، ولم يحتسب الحكم أي شيء، بالدقيقة 78.

وكاد أنطوان جريزمان أن يخطف هدف التعادل لأتلتيكو مدريد، بتسديدة بكعب القدم، لكن الحارس لونين كان متقيظا وتصدى للكرة في الدقيقة 82.

واقتنص ماركوس يورينتي هدف التعادل لأتلتيكو مدريد، إذ تلقى تمريرة بالرأس من ديباي، وارتقى وسدد على يمين الحارس لونين، هاربا من الرقابة، ليمنح تعادلا قاتلا للروخي بلانكوس.

( كووورة)

