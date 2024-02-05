أخبار اليمن : ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6540

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6540ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 6540 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 28 فلسطينياً ليلة الأحد/الإثنين.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6540، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وأشارتا إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتّى صباح اليوم الإثنين 28 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله (وسط)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس وجنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة، والخليل (جنوب)،"رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال".

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، حيث استشهد 381 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف و400، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.