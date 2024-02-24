أخبار اليمن : غزة.. أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية

غزة.. أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع، وأن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.
وقال القدرة إن "الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية، وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة"، مضيفاً: "نحن عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع، بسبب عدم توفر الإمكانيات".
وشدد على أن المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة، ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية، مطالباً المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.
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