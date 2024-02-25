-
1/15
-
2/15
-
3/15
-
4/15
-
5/15
-
6/15
-
7/15
-
8/15
-
9/15
-
10/15
-
11/15
-
12/15
-
13/15
-
14/15
-
15/15
المؤتمر نت - شرف يؤكد عدم شرعية العدوان على اليمن
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
شرف يؤكد عدم شرعية وقانونية العدوان العسكري على اليمن
وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، للاحتجاج على استمرار العدوان العسكري الأمريكي - البريطاني على اليمن، وآخرها استهداف العاصمة صنعاء وثلاث محافظات بـ 22 غارة جوية.
وشدد الوزير شرف، في رسالته على عدم شرعية وقانونية العدوان العسكري الأمريكي - البريطاني، على اليمن، والذي جاء عقاباً لها على موقفها الأخلاقي والإنساني في دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والدعوة لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن موقف صنعاء واضح وجلي وأنها ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستثناء السفن المتجهة للعدو الإسرائيلي، أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وكذا سفن دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، وحتى إيقاف العدوان على قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود دون أية عوائق.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شرف يؤكد عدم شرعية وقانونية العدوان العسكري على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام