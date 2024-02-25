أخبار اليمن : دعوات فلسطينية للنفير واعتبار الثلاثاء القادم “يوم غضب”

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دعوات فلسطينية للنفير واعتبار الثلاثاء القادم “يوم غضب”

دعت القوى الفلسطينية ، اليوم الأحد، لاعتبار يوم الثلاثاء القادم "يوم غضب"، وتصدياً للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ونصرة للأسرى في سجون العدو الصهيوني. دعوات فلسطينية للنفير واعتبار الثلاثاء القادم “يوم غضب”دعت القوى الفلسطينية ، اليوم الأحد، لاعتبار يوم الثلاثاء القادم "يوم غضب"، وتصدياً للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ونصرة للأسرى في سجون العدو الصهيوني. وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، شددت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها على ضرورة الحشد نصرةً للأسرى في السجون ورفضاً لجرائم الاحتلال المستمرة على أهلنا في غزة. واستنفرت القوى جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في فعاليات "يـــوم الغضــــب".



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