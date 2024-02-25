أخبار اليمن : صحة غزة: الوضع في شمال القطاع "كارثي"

صحة غزة: الوضع في شمال القطاع "كارثي"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، أن الوضع الصحي في مناطق شمال القطاع "كارثي"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة "كارثي للغاية ولا يمكن وصفه"، وأضافت أن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود، وأن مستشفى المعمداني بمدينة غزة بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام.
وأشارت الوزارة أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء وهو ما يهدد بتلف كميات من الأدوية الحساسة، كما أن مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية.
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