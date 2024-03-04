أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل 7400 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 7400 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أكثر من 7400 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 55 فلسطينياً ليلة الأحد/الاثنين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ترتفع إلى أكثر من 7400 تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".
وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتّى صباح اليوم الاثنين، 55 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون خاضوا إضرابات عن الطعام فردية لمدة طويلة".
وأضاف، أن الاحتلال اعتقل 22 مواطنا من محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم (جنوب) ورام الله والقدس (وسط) وقلقيلية (شمال)، و"رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم".
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات اعتقال في الضفة بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، وتصعيد في عمليات تنكيله وتعذيبه الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم بشكل غير مسبوق.
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