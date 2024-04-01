أخبار اليمن : 32845 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

32845 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفاً و845 شهيدا، و75 ألفاً و392 مصاباً، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات وتمنع قوات الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، ست مجازر ضد عائلات في القطاع أسفرت عن 63 شهيدا و94 جريحا.

ويتواصل لليوم 178، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.