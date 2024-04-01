32845 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفاً و845 شهيدا، و75 ألفاً و392 مصاباً، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات وتمنع قوات الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إليهم.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، ست مجازر ضد عائلات في القطاع أسفرت عن 63 شهيدا و94 جريحا.
ويتواصل لليوم 178، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 32845 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.