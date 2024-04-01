أخبار اليمن : ضبط 1565 مخالفة تموينية في 4 محافظات

ضبط 1565 مخالفة تموينية في 4 محافظات
ضبطت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ألف و565 مخالفة تموينية وسعرية خلال النصف الأول من شهر رمضان.
وأوضح مدير عام العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة نجيب العذري أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى بتسجيل عدد المخالفات حيث بلغت 632 مخالفة تليها محافظة ذمار بعدد 255 مخالفة ثم محافظة إب 144 مخالفة فالحديدة 128 مخالفة.
وأكد أنه تم إحالة 50 مخالفة إلى النيابة، وأن تعليمات وزير الصناعة والتجارة تقضي بالاستمرار بعملية الرقابة المكثفة على الاسواق بالتنسيق مع الغرف التجارية في الأمانة والمحافظات.
وأشار إلى أن الحملات الميدانية التي تقوم بها الوزارة ومكاتبها على الأسواق ترفع التقارير اليومية على سير العملية الرقابية والوضع التمويني تحت إشراف وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية ، وبين أن المؤشرات الميدانية تؤكد الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق.
ونوه العذري بأن اللجان الميدانية بصدد البدء بالنزول الميداني إلى محلات بيع الملابس وحلويات العيد بعد إصدار تعميم سابق لها بإشهار الأسعار في إطار حماية المستهلك والحد من عمليات الغش في المواسم الاستهلاكية.
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