أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية واضطراب البحر

توقعات بهطول أمطار رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات وتشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، واضطراب البحر نتيجة الرياح خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا على محافظات المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء والضالع وأجزاء من شبوة، مأرب والجوف.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من صعدة، حجة وعمران وكذا المرتفعات المحاذية لسهل تهامة وشمال لحج وأبين وقد تمتد شرقا لتصل إلى هضاب وصحارى حضرموت.

ومن المتوقع أيضاً تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية خصوصا الوسطى والجنوبية منها والهضاب الداخلية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 - 25 عقدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 13.2ملم، تعز ـ الحوبان : 7.2، صنعاء ـ المطار : 6، عمران : 3.4، ذمار : 3.4، الضالع : 3، صعدة :0.6 ، الحديدة - الكدن 0.4 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد.

حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة وفي الأماكن العالية تجنبا لضربات الصواعق.

وحذر كذلك سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.