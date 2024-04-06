أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب مدينة نيويورك

هزة أرضية جديدة تضرب مدينة نيويوركضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر منطقة مدينة نيويورك، ما تسبب في اهتزاز المباني، في منطقة نادرا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي على عمق 4.7 كيلومتر.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إنهم لم يتلقوا أي تقارير بوقوع أضرار، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة بشأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولايتي نيوجيرزي و نيويورك و يتواصل مع فريقه الذي يتابع الآثار المحتملة.

وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران توقع تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات مدينة نيويورك بسبب الهزة الأرضية والتأخير لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة.

وتم تحويل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى نيويورك إلى مطارات أخرى، وفقا لموقع التتبع FlightAware، فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن عمليات الحركة الجوية ستستأنف في أسرع وقت ممكن.

وكان زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب بداية فبراير الماضي ولاية أوكلاهوما، في جنوب وسط الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع في عمق ستة كيلومترات تحت سطح الأرض.