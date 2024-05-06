أخبار اليمن : حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار

حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النارأبلغت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، الوسيطين، القطري والمصري، رسميا موافقتها على مقترحاتهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان "، إن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان وفد حركة حماس قد أجرى محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى يومين، بشأن إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، ثم عاد إلى قطر أمس الأحد لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية للحركة.