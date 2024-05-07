أخبار اليمن : 12 جريح بعدوان سعودي على صعدة

دوت الخليج -

12 جريح بعدوان سعودي على صعدة

أُصيب 12 مدنياً خلال الساعات الماضية بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. 12 جريح بعدوان سعودي على صعدةأُصيب 12 مدنياً خلال الساعات الماضية بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضع مصدر أمني أن 10 مواطنين أصيبوا بجراح متفرقة إثر قصف مدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي عاود استهداف المديرية بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. وصعدت قوات العدو السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

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