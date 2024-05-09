أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبداللطيف الكامل

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبداللطيف الكاملبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبداللطيف مرشد بن أحمد الكامل، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالملك عبداللطيف مرشد الكامل وأولاده، والشيخ خالد عبداللطيف الكامل وأولاده، بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد رموز القبيلة ومن أخيارها في منطقة الجعاشن، وأحد الشخصيات الوطنية التي حظيت بالاحترام والتقدير في كافة الأوساط الاجتماعية لما يمتلكه من حنكة مخلصة، مؤكداً أن رحيله مثل خسارة فادحة على محافظة إب خاصة والوطن عامة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة مشائخ وأعيان ووجهاء منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال محافظة إب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".