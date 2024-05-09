أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34904

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34904أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصاباً أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 110 شهداء، و110 إصابات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 216 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.