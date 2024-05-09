أخبار اليمن : القوات المسلحة تستهدف 3 سفن إسرائيلية

القوات المسلحة تستهدف 3 سفن إسرائيليةنفذت القوات المسلحة اليمنية، ثلاث عمليات استهدفت سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن، وسفينة في المحيط الهندي والبحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عملية مشتركة، استهدفت سفينتي MSC DEGO وMSC GINA الإسرائيليتين في خليج عدن بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة.

وأفاد البيان بأن القوة الصاروخية نفذت عمليتين نوعيتين في المحيط الهندي والبحر العربي استهدفتا سفينة MSC VITTORIA، وكانت الإصابة مباشرة.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ومستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان في قطاع غزة.