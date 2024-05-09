أخبار اليمن : احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المحافظات

احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات الجوف، مأرب، أبين، شبوة، وحضرموت وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة، في صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 36 إلى 41 درجة مئوية.

كذلك قد تكون الأجواء حارة ورطوبة عالية في المناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 إلى 38 درجة مئوية ورطوبة نسبية تتراوح بين 73- 85% .

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الضالع : 9.7ملم، ريمة : 4، تعز- المعافر : 3.6، المحويت : 3.4، إب : 2.2، صنعاء : 1.9، حجة: 0.4ملم.

وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، غرب صنعاء، غرب ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، غرب الجوف، مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها وكذلك من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكون الضباب أو الشابورة المائية.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة، محذراً من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في المناطق الساحلية، ونصح بارتداء الملابس القطنية المناسبة.