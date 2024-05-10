أخبار اليمن : الأونروا تُغلق مجمع مكاتبها في القدس

الأونروا تُغلق مجمع مكاتبها في القدس
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة، بعدما حاول مستوطنون إسرائيليون إحراقه مرتين.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، عبر حسابه على منصة /إكس/ اليوم: "أضرم متطرفون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، وتعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم، وحدث هذا أثناء تواجد موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع".
وتابع لازاريني: أن حشدا كان برفقة مسلحين خارج المجمع يهتف أحرقوا الأمم المتحدة، وهذا تطور شنيع واتخذت قرارا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا بشكل مناسب".
وأوضح أنه على مدى الشهرين الماضيين، ينظم المتطرفون الإسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس، لافتا إلى أن التصعيد وصل إلى إلقاء الحجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع.
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