أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35562

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35562
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35 ألفاً و562 شهيداً و79 ألفاً و652 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 106 شهداء، و176 مصاباً.
وتقدر الجهات الصحية في القطاع عدد المفقودين بنحو عشرة آلاف شهيد آخرين، مؤكدة أن أعداد الضحايا أكثر بكثير من المعلنة حتى الآن، بالنظر لصعوبة انتشال جثامين الشهداء من تحت أكوام البنايات المدمرة، والأنقاض المتراكمة في كافة جنبات غزة.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمائة من السكان.
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