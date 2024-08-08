أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 39699

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 39699
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و699 شهيداً، و91 ألفاً و722 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن المستشفيات استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 22 شهيداً و77 مصاباً، سقطوا في أربع مجازر ارتكبها جيش الاحتلال،
وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك ضحايا آخرون عالقين تحت الأنقاض، دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم؛ بسبب استهداف القوات الإسرائيلية لأي تحركات في غزة.
ولايزال الاحتلال يصعد من عدوانه على غزة للشهر الحادي عشر بلا توقف، ما حول القطاع إلى مكان منكوب، لا يصلح للعيش بعد أن دمرت مبانيه، وهجر سكانه، وفقد كل معاني الحياة.
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