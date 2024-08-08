أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 166

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 166أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي محمد أبو سعادة، المراسل والمصور الصحفي لعدة وسائل إعلامية".

وأدان المكتب الحكومي "استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين".