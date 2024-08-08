محمد رياض: اختيار أسامة عباس من المكرمين كان مظاهرة حب من المسرحيين

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنان القدير أسامة عباس والذي اعتذر عن الحضور لظروف صحية وحضر نجله محمد أسامة عباس بالنيابة عنه.

محمد رياض

و حرص الفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان على الحضور والذي كشف كواليس اختيار النجم أسامة عباس من ضمن المكرمين للدورة ١٧ من مهرجان المسرح المصري دورة سيدة المسرح العربى قائلًا “ لما اقترح الفنان أسامة عباس كان فيه مظاهرة حب من المسرحيين و ترحيب بشكل غير طبيعي على تكريمه في الدورة دي مش كان اختيار اللجنة العليا وكانوا فرحانين بقامة كبيرة فنيًا ومسرحيًا ودة اللي كنت حريص أنه يصل للفنان أسامة عباس ”

و أردف حديثه “ المهرجان شُرف باختيار تكريم أسامة عباس، وأنا سعيد على مستوي الشخصى بهذا التكريم وخاصةً إن جمعني بأسامة عباس أعمال ومواقف كثيرة لاتنسي فهو شخصية فريدة على المستوى الفني و الإنساني كنت أحب اتكلم واسمع تجاربه شخصية عظيمة ومُلهمة تستحق التكريم والدراسة ربنا يديله الصحة والعافية وطول العمر ”