كم سعر تذكرة حديقة الأمير ماجد للمتعة والترفيهية وطريقة حجز التذاكر إلكترونيا وشروط الدخول

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الرياض - أحمد صلاح - تعد حديقة الأمير ماجد من أهم الحدائق الترفيهية التي تجذب الكثير من الزوار وتقام العديد من الفعاليات السياحية منها الفعاليات الثقافية والسياحية في المملكة بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية، تم بناء الحديقة على مساحة 132,000 متر مربع أصبحت الحديقة وجهة لكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة فمن خلال المقال سوف نوضح كيفية حجز تذاكر حديقة الأمير ماجد والأسعار شروط الحديقة اللازمة.

كيفية حجز تذاكر حديقة الأمير ماجد

باتباع الخطوات التالية يمكنك حجز التذاكر:

انتقل إلى موقع تيكت ميكس وحدد حدثا من الصفحة الرئيسية. البحث عن الأمير ماجد بارك وأدخله. مراجعة وقبول الشروط والأحكام والمضي قدما في حجز تذكرتك. تحديد عدد الأشخاص ومعرفة السعر اعتمادا على المكان الذي تحتاجه. انقر فوق حجز تذكرة وأدخل البيانات المطلوبة لطرق الدفع المتاحة على المنصة.

شروط حجز تذكرة حديقة الأمير ماجد

هناك عدة شروط لحجز تذكرة للأمير ماجد ولكن أهم هذه الشروط موصوفة في النقاط التالية:

يجب على الزائر أن يكون لديه نموذج طلب توكلنا وحالته الصحية هي نفسها كما هو محدد من قبل إدارة الحديقة.

يجب على الزوار حضور وقت ومكان الحدث المحجوز حتى لا يتم إلغاء الحجز.

من الضروري أيضا حضور المؤسسة مع الأطفال دون سن 12 عاما.

لا يمكن للزائر إعادة بيع تذكرته مرة أخرى بعد شرائها.

لا يجوز لك استبدال أو استرداد تذكرتك المحجوزة بأي تذكرة أخرى.

أسعار تذاكر حديقة الأمير ماجد المائية

يتم عرض سعر تذاكر حديقة الأمير ماجد المائية في النقاط التالية:

سعر تذكرة السباحة في حديقة الأمير ماجد المائية هو 129 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر تذكرة المرافق هو 39 ريال.

أهم الأماكن في حديقة الأمير ماجد

الدخول إلى الحديقة نفسها مجاني ويتم الدفع مقابل استخدام الألعاب المائية، تضم الحديقة العديد من الأماكن التي يمكنك زيارتها مثل: