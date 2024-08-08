ازاي تعملي كيكة مرتفعة وهشة كالقطن بـ12 ملعقة مقادير مضبوطة جداً

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الرياض - أحمد صلاح - إذا ترغبين في عمل كيكة مرتفعة وهشة فعليكِ إتباع مقادير مضبوطة وعوامل نجاح الكيك، ولابد أن تعلمين تلك العوامل البسيطة لكي تصنعي أفضل كيك على الإطلاق بالنكهات المفضلة لكِ ولأولادك، كما يمكن إضافة مواد محببة مثل قطع الشوكولاتة أو أنواع من الفاكهة فهي تعطي مذاق لذيذ وفائدة كبيرة للجسم، والأكثر استخداماً عمل كيك الفانيلا والشوكولاتة باستخدام الكاكاو، من أسهل الوصفات بالمقادير والتعليمات المذكورة أدناه.

مقادير الكيك المرتفع

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

12 ملعقة كبيرة سكر.

12 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

12 ملعقة دقيق متعدد الاستخدامات.

12 ملعقة حليب دافئ.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

بشر الليمون + (عصير نصف ليمونة).

قالب أو صينية 20 سم.

سكر بودرة للتزيين.

عوامل نجاح الكيك

تعتمد نجاح الكيك على بعض الأمور وهي كالتالي:

يجب الإلتزام بالمقادير المحددة والعمل بها.

لابد أن تكون الفرن تعمل بشكل جيد، لأنها عامل أساسي لنجاح الكيك.

استخدام قالب أو صينية بمقاس أصغر قليلاً للحصول على كيك مرتفع كثيراً.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

نخل الدقيق حتى تصبح الكيك هش.

تسخين الفرن منذ البدء في التحضير.

عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز إلا بعد مرور 20 دقيقة على الأقل.

طريقة عمل كيك هش ومرتفع

إذا تم الإلتزام بالعوامل المذكورة سابقاً، والمقادير المحددة سوف تتمكني من عمل أي وصفة مثل بسكوت الزبدة الناعم ويكون أفضل من الجاهز بالخطوات التالية: