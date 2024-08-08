انت الان تتابع خبر بأسرار أكبر الشيفات.. طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة اقتصادية “الكل هيسألك عليها” والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد سلطة الكول سلو من السلطات الشهيرة والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، خاصة في المطابخ الأمريكية والأوروبية، تتميز هذه السلطة بمذاقها المميز الذي يجمع بين النكهة الحلوة والحامضة، مما يجعلها طبقا جانبيا مثاليا يقدم مع الأطعمة المقلية أو المشوية، وبفضل سهولة تحضيرها والمكونات البسيطة التي تتطلبها، أصبحت الكول سلو خيارا شائعا في العديد من المنازل والمطاعم.

مكونات سلطة الكول سلو

تحتوي سلطة الكول سلو على العديد من المكونات الرئيسية الغذائية المفيدة لصحة جسم الإنسان، وأهم تلك المكونات هي:

1/2 رأس من الكرنب (الملفوف) المفروم ناعم.

1 حبة جزر كبيرة مبشورة.

1/2 كوب من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكونات إضافية (اختيارية)

1/4 كوب من البصل الأخضر المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني (لإضافة نكهة كريمية).

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو

بعد أن تعرفنا سويا على المكونات، سنتطرق سويا إلى خطوات تحضير سلطة الكول سلو كالتالي: