انت الان تتابع خبر موفرة وسريعة.. أجنحة الدجاج المشوية بتتبيلة لذيذة وشهية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر أجنحة الدجاج المشوية من الأطباق الشهية التي يمكنك تحضيرها بسهولة وفى وقت قليل، لذلك هي مثالية للوجبات السريعة أو كوجبة اقتصادية شهية، بالإضافة إلى أنها صحية ومغذية بفضل احتؤاها على البروتين، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نوضح طريقة تحضيرها بتتبيلة سريعة ولذيذة.

مقادير عمل أجنحة الدجاج المشوية

لتحضير أجنحة الدجاج المشوية بطعم لذيذ لا يقاوم جهزي المكونات التالية:

كيلو من جوانح الدجاج.

٤ حبات طماطم.

٢ فلفل رومي وحار.

بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كسبرة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

٥ فصوص ثوم.

ربع كوب زيت.

صويا صوص لو متوفر.

٢ ملعقة عسل أسود أو عسل أبيض أو ملعقة سكر.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بسيطة وسهلة التحضير من خلال إتباعك الخطوات التالية:

لتحضير التتبيلة في الخلاط الكهربائي ضعي كل الخضار المقطع إلى مكعبات صغيرة ثم البهارات والزيت والثوم ومن ثم باقي مكونات التتبيلة.

ثم قومي بضرب المكونات معًا حتى تصبح التتبيلة ناعمة.

يمكنك إضافة ربع كوب ماء إذا احتاجت للحصول على صلصة ممتازة، ثم قم بتصفيتها.

ثم قومي بتتبيل الجوانح بإضافتها إلى التتبيلة وقومي بتقليبها جيدًا حتى تتغطى بالكامل.

بعد ذلك اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر إذا كان لديك الوقت.

ضعي الجوانح في صينية الفرن مع التتبيلة، واتركيها حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 لمدة 35 إلى 40 دقيقة.

استمتعي بأجنحة الدجاج المشوية مع عائلتك وبالهنا والشفا.

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