انت الان تتابع خبر الموارد البشرية توضح.. موعد نزول حساب المواطن لشهر اغسطس 2024 وكيفية الاستعلام عن الدعم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أوضحت وزارة الموارد البشرية موعد نزول حساب المواطن لشهر اغسطس 2024، حيث يتطلع جميع المواطنين في السعودية كل شهر إلى معرفة موعد صرف الدعم، حيث يستفيد من هذا البرنامج العديد من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الدعم، بينما يعد هذا المخصص المالي مساعدة من الحكومة السعودية لتلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون في الوقت الحالي.

موعد نزول حساب المواطن لشهر اغسطس 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف حساب المواطن، الذي يوافق العاشر من كل شهر ميلادي، ونظرًا لأن العاشر من هذا الشهر يتزامن مع يوم السبت، وهو عطلة رسمية لجميع البنوك في المملكة، فقد قررت الوزارة تأجيل الصرف إلى يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، بينما سيتمكن المستفيدون من الحصول على الدعم بدءًا من صباح الأحد وحتى نهاية يوم العمل في البنوك، وأكدت الوزارة أن هذا التأجيل يصب في مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن

بعد أن تعرفنا على موعد نزول حساب المواطن لشهر اغسطس 2024 في السطور السابقة، فقد يمكن للمستفيدين الآن الاستعلام عن موعد صرف الراتب عبر الإنترنت بطريقة سهلة وفعالة، مما يوفر الوقت ويجنبهم الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، تتضمن خطوات الاستعلام ما يلي: