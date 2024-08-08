انت الان تتابع خبر “احجز الآن” رابط حجز تذاكر الدخول إلى حديقة الأمير ماجد بالمملكة والشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد حديقة الأمير ماجد من أهم الأماكن الترفيهية في المملكة العربية السعودية، والتي تقام بها الكثير من الأنشطة المسلية التي يقصدها الكثير من المواطنين ويذهبون لمشاهدتها، وكثير ما يتساءل عن كيفية حجز تذاكر الدخول إلى حديقة الأمير ماجد، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم كل ما يتعلق بذلك الأمر فتابعوا معنا.

رابط حجز تذاكر الدخول إلى حديقة الأمير ماجد

يقصد الكثير حديقة الأمير ماجد عند الرغبة في التنزه وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، والتي تقع في حي الربوة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وقد بلغت مساحة الحديقة ما يقرب من مائة واثنين وثلاثين ألف متر مربع، ويمكنكم بكل سهولة حجز تذاكر الدخول عبر شبكة الإنترنت للاستمتاع بهذه التجربة المميزة والفريدة، وإليكم طريقة حجز التذاكر في السطور التالية.

كيفية حجز تذاكر دخول لحديقة الأمير ماجد

يمكنكم الاستماع بيوم كامل داخل حديقة الأمير ماجد مع الأصدقاء أو العائلة، وإليكم طريقة حجز تذاكر الدخول بشكل سهل وبسيط فيما يلي:

يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بحديقة الأمير ماجد لحجز التذاكر.

ثم إدخال كافة البيانات اللازمة داخل الاستمارة.

يتم تحديد نوع التذكرة المراد الحصول عليها.

ثم تحديد إذا كان فرد واحد أم زيارة جماعية.

ثم الضغط على أيقونة اشتري الآن.

يتم تحديد الموعد المناسب للدخول إلى الحديقة.

كما أنه يلزم تحديد المقاعد المراد حجزها داخل الحديقة.

يتم استكمال التعليمات حتى يتم سداد قيمة التذاكر التي تم حجزها.

ينبغي مراعاة التوجه إلى الحديقة في الموعد الذي تم حجزه والالتزام بذلك.

شروط دخول حديقة الأمير ماجد المائية

لدخول حديقة الأمير ماجد بعض الشروط اللازم استيفائها، وهي تتمثل في النقاط التالية: