انت الان تتابع خبر تورته صيامي صحية.. بكيك هش وطري بطريقة اسفنجية مثالية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر التورتة الصيامي اختيار مميز لمن يبحثون عن حلوى خفيفة ولذيذة خلال فترات الصيام وأيضًا صحية ومغذية، كما تتميز هذه التورتة بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة، مما يجعلها مثالية للمناسبات أو كوجبة خفيفة في اليوم، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة.

طريقة تحضير تورتة صيامى

لتحضير تورتة صيامى بطعم لذيذ ونكهة مميزة جهزي المكونات التالية:

كوب من سفن أب.

كوب من الماء الدافئ.

كوب وربع من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الزيت.

كيس فانيليا.

2.5 كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

باكو بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

(اختياري) ربع كوب من الكاكاو إذا كنت ترغبين في كيكة الشوكولاتة.

طريقة تحضير تورتة صيامى صحية

طريقة تحضير تورتة صيامى بسيطة وسهلة هشة وخفيفة يمكنك تجهيزها من خلال إتباعك الخطوات التالية:

في طبق كبير اخلطي كوب سفن أب وكوب ماء دافئ وكوب وربع سكر وملعقة كبيرة من الخلو ثم كوب زيت وكيس فانيليا ثم قومي بضرب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد ن تتجانس المكونات السائلة ضيفي 2.5 كوب دقيق وربع كوب نشا وباكو بيكنج بودر و2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل جيدًا.

إذا كنتي ترغبين في تحضير كيكة الشوكولاتة يمكنك إضافة ربع كوب كاكاو إلى الخليط في هذه المرحلة.

سخني الفرن على درجة حرارة عالية جدًا، ثم اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

ادخليها الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة عالية، ثم خففي الحرارة واتركيها لمدة 30 دقيقة إضافية.

بعد انتهاء الوقت أطفئي الفرن واتركي التورتة تبرد قليلاً قبل تقديمها.

استمتعي بتناول تورتة الصيامي مع أسرتك لأنها خيار مثالي للحلويات الصحية واللذيذة وبالهنا والشفا.

نصائح إضافية