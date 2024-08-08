أخبار اليمن : امطار غزيرة متوقعة في 10 محافظات

امطار غزيرة متوقعة في 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية على المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح هابطة مع تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع والحديدة وأجزاء من مرتفعات وسواحل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الجوف ومأرب، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء : 47.8ملم، ذمار : 16.0، السدة ـ إب: 3.7، البيضاء : 3.7، صعدة : 2.4 إب : 1.8، ريمة : 1.3ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة كانت خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة حضرموت.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.

