أخبار اليمن : إطلاق نار على موكب مواطنين في مأرب

دوت الخليج -

إطلاق نار على موكب مواطنين في مأرب

تعرض موكب سيارات المواطنين لإطلاق نار من قبل قوى العدوان بعد مرورهم من النقاط الأمنية في طريق الجوبة- مدينة مأرب واقترابهم من مناطق سيطرة المرتزقة. إطلاق نار على موكب مواطنين في مأربتعرض موكب سيارات المواطنين لإطلاق نار من قبل قوى العدوان بعد مرورهم من النقاط الأمنية في طريق الجوبة- مدينة مأرب واقترابهم من مناطق سيطرة المرتزقة. وحمل محافظ مأرب علي محمد طعيمان قوى العدوان مسؤولية سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم بعد تعرضهم للاستهداف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال محاولتهم العبور إلى مدينة مأرب. وطالب الطرف الآخر بالإيفاء بما أعلن عنه سابقا بالموافقة على مبادرة صنعاء الإنسانية بشأن فتح طريق الجوبة- مأرب.

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