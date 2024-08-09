العالم اليوم - فوز بطل التايكوندو التونسي فراس القطوسي بالميدالية الذهبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:26 مساءً - منح لاعب التايكوندو فراس القطوسي تونس، الجمعة، أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد تتويجه بلقب وزن -80 كلغ للرجال بمنافسات التايكوندو في الأولمبياد أولمبياد باريس 2024.

وتغلب القطوسي على الإيراني مهران برقهرداري 2-0 (4-2، 5-1) في النهائي. وتضاف الذهبية لميدالية فضية وبرونزية، حققتها تونس خلال الأولمبياد، في رياضة المبارزة والتايكواندو. وقد سبق للقطوسي أن فاز بذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الإفريقية العام الحالي في غانا.

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